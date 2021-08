Afghanistan, sparatoria all’aeroporto di Kabul. I talebani agli Usa: «Via entro il 31 agosto o reagiremo»

Resta alta la tensione all’aeroporto di Kabul. Mentre proseguono a rilento le evacuazioni dei cittadini afgani in lista per l’espatrio, nella mattina di oggi si è verificata una sparatoria a uno dei cancelli dello scalo. Un soldato afgano ha perso la vita. Ieri, 22 agosto, il presidente statunitense Joe Biden ha detto: «La nostra priorità assoluta è portare tutti gli americani fuori da Kabul. Ho il cuore spezzato per le immagini che arrivano da lì». E agli Usa si sono rivolti, nella mattina di oggi, i talebani, attraverso un portavoce, avvertendo che se le truppe di Washington resteranno sul campo anche dopo il 31 agosto e «cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni dall’Afghanistan ci saranno delle conseguenze».

Sparatoria all’aeroporto di Kabul

Secondo quanto reso noto dall’esercito tedesco e riportato da Associated Press, uno scontro a fuoco è scoppiato al cancello nord dell’aeroporto di Kabul nella mattina di oggi tra le forze di sicurezza afgane e «aggressori sconosciuti». L’esercito ha detto in un tweet che un ufficiale della sicurezza afgana è stato ucciso e altri tre sono stati feriti. Anche le forze statunitensi e tedesche sono state coinvolte.

I talebani: «L’occupazione deve finire il 31 agosto»

I talebani avvertono l’Occidente: «Se gli Stati Uniti o il Regno Unito cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni dall’Afghanistan ci saranno delle conseguenze», ha detto Suhail Shaheen, uno dei portavoce e membro del team di negoziazione del gruppo in un’intervista a Sky News a Doha. «Il presidente Biden ha annunciato che il 31 agosto avrebbe ritirato tutte le truppe americane. Quindi se estendono il limite significa che stanno estendendo l’occupazione e non ce n’è bisogno», ha detto ancora il portavoce dei talebani ribadendo che se «l’intenzione è continuare ad occupare» l’Afghanistan «si romperà la fiducia e ci sarà una reazione».

