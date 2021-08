Il Trump che non t’aspetti: invita i suoi fans a vaccinarsi, viene contestato e cambia idea – Il video

Mentre stava tenendo un comizio ad una manifestazione a Cullman, in Alabama, questo fine settimana Donald Trump ha lasciato tutti di stucco quando ha invitato i suoi supporter a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. Una presa di posizione nuova per l’ex presidente degli Stati Uniti, che infatti è tornato subito sui suoi passi quando ha cominciato a sentire fischi e contestazioni dalla platea. «Credo totalmente nelle vostre libertà. Ci credo. Ma consiglio di fare il vaccino, io l’ho fatto e va bene. Fate il vaccino», ha detto. I suoi sostenitori non hanno per nulla apprezzato, tanto da spingerlo a una marcia indietro: «Sentite, ok. Voi avete la vostra libertà. Ma io ho fatto il vaccino. Se non funziona, sarete i primi a saperlo. Ma voi avete la vostra libertà ed è giusto la manteniate».

In passato, durante la presidenza, Trump ha sempre minimizzato i pericoli legati alla pandemia, così come le misure di prevenzione. Ha decritto l’infezione come un’influenza, si presentava agli eventi pubblici senza mascherina, ha messo in discussione il valore della campagna vaccinale. Ha addirittura sostenuto una teoria secondo la quale iniettarsi un disinfettante e utilizzare lampade Uv aiuterebbe a tenere lontano il virus.

