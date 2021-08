La vignetta del Times sul G7 contro Usa. Biden è in collegamento mentre i talebani lo tengono sotto tiro

I sette grandi del mondo caricaturizzati dal Times, ma soprattutto Joe Biden intrappolato mani e piedi tra due talebani che lo tengono in ostaggio: è la vignetta apparsa oggi, 25 agosto, sul giornale britannico. Una satira sull’incontro del G7 che si è tenuto online ieri pomeriggio: Stati Uniti, Germania, Italia, Regno Unito, Francia, Canada e Giappone hanno discusso a lungo di Afghanistan e della presa di potere da parte dei talebani avvenuta in pochi giorni. Nella riunione sono stati affrontati soprattutto due temi: la complicata evacuazione da Kabul degli afghani, e l’eventuale riconoscimento formale del nuovo regime. I leader del G7 hanno chiesto ai talebani di continuare a consentire l’evacuazione degli occidentali e degli afgani, spingendo per estendere il termine fissato dagli Stati Uniti per concludere le operazioni, il 31 agosto. Ma Biden ha ribadito che non si andrà oltre quel termine. Una decisione che lo costringe ad avere le mani legate, dato che lunedì un portavoce talebano, Suhail Shaheen, nel corso di un’intervista alla Bbc ha spiegato che non c’è possibilità di una proroga al 31 agosto, e che se gli Usa e gli alleati non avranno completato il ritiro «ci saranno reazioni».

