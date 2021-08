Afghanistan, la replica del Pentagono ai talebani: «I piani non sono cambiati, il ritiro degli Usa entro il 31 agosto»

«Non c’è stato alcun cambiamento sulla scadenza della missione in Afghanistan. Crediamo che la data del 31 agosto possa essere rispettata». Con queste parole, il portavoce del Pentagono John Kirby replica di fatto ai talebani, che nelle ultime ore hanno messo in chiaro che non accetteranno un rinvio della data del ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan. «Io non credo che prolungheremo la scadenza – ha detto oggi un portavoce dei talebani – . Il 31 agosto è un piano degli Stati Uniti che hanno previsto loro. Loro hanno avuto tutte le opportunità e tutte le risorse per portare via tutte le persone che appartengono a loro. Noi non prolungheremo la scadenza».

Il braccio di ferro sul ritiro delle truppe Usa

Al ritiro delle truppe statunitensi è legato anche quello dei soldati italiani, come ha ammesso apertamente il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in audizione: «Il contingente italiano lascerà il Paese quando lo faranno i soldati americani», ha detto il capo della Farnesina. Sulla data del ritiro degli Usa è in corso un braccio di ferro al G7, con alcuni Paesi – guidati dal Regno Unito di Boris Johnson – che sono pronti a chiedere al presidente statunitense Joe Biden più tempo per garantire le evacuazioni dei civili afgani in lista dall’aeroporto di Kabul.

