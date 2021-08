Cristiano Ronaldo decolla da Torino, destinazione Manchester: ma là si è riaperto il derby City-United

Meno di un’ora fa l’aereo privato con a bordo Cristiano Ronaldo ha lasciato l’aeroporto di Caselle, e così simbolicamente CR7 ha dato l’addio alla Juventus. Un addio liquidato freddamente da Max Allegri, «ci ha detto che se ne va, non si allena più con noi, non sarà convocato». Ma quel volo privato ha un altro valore simbolico: non si conosce la sua destinazione, ma prima o poi Ronaldo, e il suo agente Jorge Mendes, arriveranno a Manchester, che secondo ogni previsione sarà la nuova destinazione sportiva del campione portoghese. Tutti gli indizi fino a stamane lo davano al City di Pep Guardiola, ma nelle ultime ore ha preso corpo l’ipotesi di un clamoroso ritorno allo United, la squadra che lo consacrò tra i grandi del panorama mondiale del calcio. È stato lo stesso trainer Ole Gunnar Solskjaer ad aprire, e a rivelare che contatti sono in corso con CR7 e il suo agente, proprio mentre il suo dirimpettaio Guardiola dichiarava: «Con Cristiano siamo ancora lontani, vedremo».

La pagina del Daily Mail su Ronaldo.

