Heather Parisi si scopre virologa: «I vaccinati sono super-diffusori». La risposta di Burioni e cosa dice davvero lo studio

«Un preprint paper dell’Oxford University Clinical Research Group pubblicato il 10 agosto su The Lancet rileva che i vaccinati trasportano 251 volte il carico di Coronavirus nelle narici rispetto ai non vaccinati». Inizia così il tweet di Heather Parisi, tra i personaggi noti italiani che più hanno criticato la campagna vaccinale anti-Covid. Da Hong Kong, dove vive, la showgirl ha definito i vaccinati come «super-diffusori presintomatici». A stretto giro, il tweet di Parisi è stato canzonato da Roberto Burioni. Il professore ordinario di Microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano ha condiviso lo screen del tweet della showgirl, commentando: «È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene». La maggior parte degli utenti del social network si è schierata con il medico. «Dal balletto sulle cicale al criceto nel cervello è un attimo», ha scritto, ad esempio, Lucilla. «Come virologa è meglio Loredana Lecciso», ha commentato Gregorio.

Di cosa parla lo studio

In realtà, lo studio citato da Parisi si concentra sulla pericolosità delle nuove varianti. Quelle «251 volte» citate dalla showgirl si riferiscono alla «carica virale dei casi di infezione della variante delta», 251 volte superiore «a quella dei casi infettati dai vecchi ceppi rilevati tra marzo e aprile 2020». Per dirla in altri termini, le persone, anche se vaccinate, che si infettano con la variante delta, hanno una quantità di particelle virali nel corpo 251 volte più alta di chi ha contratto il Sars-CoV-2 “originale”, quello del 2020. A differenza di quanto scritto dalla showgirl, ciò non significa che gli infetti di oggi, seppur vaccinati, sono 251 volte più contagiosi, poiché la contagiosità è determinata da molteplici fattori.

Il testo del tweet di Heather Parisi è la traduzione italiana di un altro tweet, pubblicato da tale Robert F. Kennedy Jr. «A preprint paper by the prestigious Oxford University Clinical Research Group, published Aug. 10 in The Lancet, found vaccinated individuals carry 251 times the load of COVID-19 viruses in their nostrils compared to the unvaccinated», ha scritto il 24 agosto, tre giorni esatti prima che la showgirl pubblicasse il suo tweet. Kennedy Jr. è il presidente di Children’s Health Defense, un gruppo di attivisti americani conosciuti per le proprie posizioni no vax. Più volte gli articoli del loro sito sono stati rilanciati da pagine social per portare avanti la propaganda anti-vaccinista.

