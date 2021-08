I talebani inscenano finti funerali con bare ricoperte dalle bandiere di Francia, Nato, Uk e Usa – Il video

Il macabro evento per sbeffeggiare le forze occidentali è avvenuto a Khost, nel Sud-Est del Paese

Centinaia, forse migliaia di persone si sono radunate a Khost per assistere all’ennesima manifestazione della barbarie nella quale agiscono i talebani. I leader locali che controllano la provincia nel Sud-Est del Paese hanno inscenato un finto funerale, avvolgendo alcune bare con le bandiere di Francia, Nato, Regno Unito e Stati Uniti. L’usanza universale di avvolgere con il vessillo nazionale i soldati caduti, diventa motivo di scherno per gli studenti coranici. E la sacralità dell’estremo saluto piegata per farne propaganda contro i Paesi occidentali che, dopo aver aiutato oltre 100mila afgani a imbarcarsi sui voli della speranza, oggi 31 agosto, hanno lasciato l’aeroporto di Kabul.

Video in anteprima: Twitter | Tajuden Soroush

