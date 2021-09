Draghi: «Dai No vax violenza vigliacca e odiosa. Entro settembre sarà vaccinato l’80% della popolazione»

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha iniziato la sua conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, 2 settembre, affrontando il tema delle vaccinazioni: «Mi dispiace ripetermi ma rinnovo il mio invito a vaccinarsi. Esprimo la mia solidarietà piena da parte di chi è oggetto di odio dai cosiddetti No Vax. Ora voglio guardare al lato positivo: la campagna vaccinale è stata abbracciata dai giovani. C’è un’adesione massiccia». Prima di questo incontro con i giornalisti si è tenuto il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, tra le altre cose, il piano del governo sulla scuola e l’allargamento dell’obbligatorietà del Green pass. Su questo ultimo punto Draghi ha spiegato che dovrà parlare ancora con il ministro della Salute Roberto Speranza. Su una cosa però è certo: «Verrà esteso».

La diretta della conferenza stampa

La scuola, il ministro Bianchi: «Nessuna mascherina nelle classi di vaccinati»

Draghi ha affrontato subito il tema della scuola: «L’alto numero divaccinazioni tra i giovani ci permette di affrontare con tranquillità l’apertura delle scuole. La scuola in presenza è sempre stata la priorità di questo governo. Il 91,5% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ci saranno sicuramente alcuni casi in cui ci saranno le fotografie dei mezzi pieni o delle cose che non vanno ma in generale l’impressione è che la preparazione sia stata ben fatta».

Il ministro Patrizio Bianchi ha chiarito che nelle classi di studenti vaccinati è possibile togliere la mascherina: «Ieri, primo settembre, tutte le nostre 8.500 scuole hanno riaperto con il mandato di portare dal 13 settembre tutti i ragazzi in presenza e in piena sicurezza. Dove ci sono classi di vaccinati si possono togliere la mascherina e si può tornare a sorridere. Le regole sono quelle del Cts: mascherina, distanziamento e regole di igiene fondamentale».

L’economia: «La sfida è mantenere alto il tasso di crescita»

Il Presidente del Consiglio ha commentato anche i dati sulla crescita del Pil: «L’economia continua a crescere. Basta vedere le cifre che il Mef aveva previsto nei documenti ufficiali a maggio. Il mercato del lavoro va bene, l’occupazione generale non mostra segni di cedimento. Anche lì ci sono situazione riprovevoli ma generalmente la situazione è positiva. Non credo valga la pena di compiacersi troppo di queste cifre. Vero che sono alte, ma è vero che il nostro prodotto è caduto come mai si era visto negli ultimi decenni. La prima sfida è quella di riuscire a mantenere un tasso di crescita più elevato di quello che si aveva prima dell’epidemia».

Afghanistan: «Nessuno è stato concludente in questa esperienza»

Dopo una domanda della sala stampa, Draghi ha toccato anche la questione Afghanistan: «Nessuno è stato concludente in questa esperienza. Tutti, dalle Grandi potenze alle Unioni come quella europea stanno riflettendo sul futuro. Ma non è che ci siano mappe, nessuno ha una mappa. Adesso l’unica cosa che possiamo fare è essere impegnati sul fronte umanitario».

Leggi anche: