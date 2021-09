Paralimpiadi, argento per Legnante e bronzo per Mancarella e Dieng: è record di medaglie per l’Italia

L’azzurro Ndiaga Dieng ha vinto la medaglia di bronzo nei 1.500 metri piani categoria t20 alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Il bottino di medaglie dell’Italia è salito così a 59, superando il record (58) ottenuto ai Giochi paralimpici di Seul del 1988. La gara è stata vinta dal britannico Owen Miller, mentre l’argento è stato conquistato da Aleksandr Rabotnitskii del Comitato paralimpico russo. Ma la conta non è finita. Subito dopo Assunta Legnante ha vinto l’argento nel lancio del peso categoria f12, portando a 60 il bottino. La gara è stata vinta dalla uzbeka Safiya Burkhanova. Bronzo alla messicana Rebeca Valenzuela Alvarez. E infine Federico Mancarella ha vinto il bronzo nel kayak 200 metri categoria kl2. L’oro è andato all’australiano Curtis McGrath, mentre l’argento all’ucraino Mykola Syniuk.

«Non so cosa dire, sono molto contento. Ho lavorato tanto per i 1500, punto sempre al massimo ma è arrivato questo bronzo e sono felice. Non vedevo l’ora di essere qui», ha detto Ndiaga Dieng parlando nella zona mista dell’Olympic Stadium subito dopo la finale. «Dedico questa medaglia alla mia famiglia, al mio allenatore e ai ragazzi dell’atletica della Vis Macerata», ha aggiunto. Qualche rimpianto invece per Legnante: «Peccato per il terzo lancio nullo, ma quello che mi rimprovero è che non si può fare 14.25 da ferma e 14.62 in traslo».

