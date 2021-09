Dl Green pass, tregua fragile in maggioranza alla Camera. Salvini: «Pronti a votare anche emendamenti di Fratelli d’Italia»

Il governo Draghi non chiederà la fiducia sul decreto Green pass. La Lega, così come tutti i partiti di maggioranza, ha ritirato gli emendamenti relativi alla norma che mira all’estensione dell’uso della certificazione verde. Ma dopo un iniziale passo indietro, il Carroccio però non depone totalmente le armi. Dopo il ritiro degli emendamenti leghisti, Matteo Salvini non ha escluso il possibile voto favorevole alle proposte di modifica presentate da Fratelli d’Italia: «Se ci sono emendamenti che noi condividiamo da chiunque arrivino noi li sosteniamo». Il leader leghista ha poi precisato: «Non è mai stata in discussione la nostra fiducia al governo e a Draghi, ma senza esagerare con multe e divieti». Riferendosi invece al Partito democratico e al M5s, che avevano richiesto di porre la fiducia sul decreto Green Pass, Salvini ha poi aggiunto: «Qualcuno voleva mettere la fiducia, eliminando la discussione in Parlamento. Invece il Parlamento esiste per parlare, per discutere, e quindi già questo è un passo in avanti per quanto ci riguarda. Noi abbiamo dimostrato buona volontà ritirando tutti gli emendamenti e trasformandoli in ordine del giorno. È chiaro che se ci bocciano le proposte – ha chiosato – voteremo di conseguenza».

Il ritiro degli emendamenti della Lega

Il Carroccio, unica forza di maggioranza ad aver presentato emendamenti alla misura, ne aveva presentati circa 50. Tra questi, ne erano presenti cinque che sarebbero stati votati a scrutinio segreto ed erano considerati «critici» per la costruzione del provvedimento. Le parole del leader del Carroccio sono state successivamente riprese in un tweet anche dal leghista Claudio Borghi, protagonista dell’“l’incidente” in Commissione Affari sociali la scorsa settimana, quando la Lega aveva votato contro il provvedimento voluto dal governo. In un tweet Borghi ha confermato il passo indietro: «Ritirati emendamenti maggioranza. A seguito di ciò il governo ha detto che non ci sarà fiducia e si potrà discutere in aula il decreto Green Pass. Mi sembra doveroso per un minimo rispetto al Parlamento».

Foto in copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI

