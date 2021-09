La Lombardia è la regione europea in cui ci sono stati più morti nella prima fase della pandemia

Oltre otto pagine di necrologi. Nelle prime settimane di marzo del 2020 il quotidiano L’Eco di Bergamo ha superato i confini della sua città. Nella zona più colpita dalla prima ondata di pandemia, il numero delle pagine in cui comparivano i necrologi è diventato così alto da diventare una delle migliori rappresentazioni grafiche di tutta la pandemia. Ora a certificare questo dato arrivano anche i dati di Eurostat. L’istituto europeo di statistica ha creato una lista delle regioni che hanno contato il maggior numero di morti per 100 mila abitanti in due periodi del 2020: quello che va dal 2 marzo al 10 maggio e quello che va dal 19 ottobre al 27 dicembre. La prima e la seconda ondata del Coronavirus.

La media europea di morti ogni 100 mila abitanti tra marzo e maggio è stata di 240,1. La Lombardia è arrivata a 458,2. Al secondo posto c’è la regione spagnola di Castilla – La Mancha, con 435,1 morti e poi quella di Castilla y Leon, con 427,4 morti. Tra le regioni in cui si sono contati più decessi in questa prima fase c’è anche la Liguria, con 427,3 morti ogni 100 mila abitanti. La seconda ondata invece ha travolto soprattutto a Bulgaria. Tutte le regioni con il tasso più alto di decessi appartengono a questo Stato. La regione con i numeri peggiori è quella di Severozapaden: mentre la media europea delle morti ogni 100 mila abitanti era fissa a 271,8 qui è arrivata a 701,9.

I dati sul numero di decessi in Italia

Secondo i dati dell’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, il numero dei decessi in Italia dall’inizio della pandemia è arrivato a 130.167. La regione con il più alto numero di morti dovuti a questa patologia è la Lombardia, che è arrivata a 33.977. Prendendo questo dato bisogna sempre tenere conto che questa è la regione più popoloso di tutto il Paese, con i suoi oltre 10 milioni di abitanti.

Leggi anche: