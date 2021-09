Pelé rassicura dall’ospedale: «Sto recuperando molto bene. Continuo a sorridere ogni giorno»

A poche settimane dall’intervento per un presunto cancro al colon, la leggenda del calcio brasiliano ha rassicurato i suoi ammiratori sui social dopo essere tornato in ospedale per alcuni esami

O Rey sta bene. A dirlo è lui stesso, attraverso un post pubblicato dall’account Instagram. «Amici miei mi sto riprendendo molto bene», scrive Pelé, «Oggi ho ricevuto visite da familiari e continuo a sorridere ogni giorno. Grazie per tutto l’amore che ricevo da voi». Il messaggio della leggenda del calcio brasiliano arriva dopo ore concitate e di preoccupazione per la sua saluta. Lo scorso 4 settembre, infatti, il calciatore era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un presunto cancro al colon e aveva trascorso dieci giorni sotto monitoraggio. Pelé era quindi ritornato, su consiglio dei medici, all’ospedale Albert Einstein di San Paolo per alcuni accertamenti, fino all’annuncio dello stesso campione per rassicurare i suoi ammiratori.

