La cura del sorriso di Pelé, l’ironia dall’ospedale con due infermieri tifosi: «Pedalo per tornare a casa» – Il video

La promessa del mitico Pelé di non perdere occasione di sorridere ogni giorno è di fatto mantenuta. Anche in ospedale, dove O’ Rey è ancora ricoverato dopo l’operazione per un sospetto tumore al colon. Da giorni il campione sta tranquillizzando i tifosi sul costante miglioramento delle sue condizioni. E stavolta si è mostrato per la prima volta da quando è stato ricoverato, in tutta la sua ironia. Incoraggiato da due infermieri dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, Pelé compare in un video sul suo profilo Instagram mentre pedala su una cyclette ergometrica e scherza facendo smorfie. Ai fan ha spiegato di aver voluto: «dividere con voi la mia gioia, tramite questo video fatto da mia moglie. Sono commosso dalle tante manifestazioni d’affetto ricevute, che mi fanno sentire meglio ogni giorno. Pedalando in questo modo, spero di poter tornare presto a Santos»

