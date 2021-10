Rt stabile, scende l’incidenza: quattro regioni a rischio moderato, Sicilia verso la zona bianca – Il monitoraggio Iss

Diminuisce l’incidenza settimanale dei casi di Covid su tutto il territorio nazionale. Nello specifico, l’incidenza scende a 34 per 100 mila abitanti (27 settembre – 3 ottobre) contro i 39 per 100 mila della scorsa settimana (20 settembre – 26 settembre). Nel periodo 15-28 settembre 2021 l’Rt medio, calcolato sui casi sintomatici, è stato dello 0,83 (il range è tra 0,81 e 0,86), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Questo è ciò che emerge dalla bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dei casi di Covid in Italia che sarà presentato oggi. La Sicilia ha un’occupazione dei posti letto in area medica al 9,9 per cento (la soglia di rischio è al 15), mentre le terapie intensive al 5,4 (la soglia è al 10): anche l’incidenza è tornata sotto il valore di 50 casi per 100 mila abitanti, a 47,1. Proprio l’incidenza sotto questo valore, insieme a terapie intensive e ricoveri, è uno dei requisiti per il passaggio alla zona bianca.

I tassi di occupazione nei reparti Covid e nelle terapie intensive

Quattro sono le regioni e le province autonome a rischio moderato: si tratta di Basilicata, Trento, Bolzano e Valle d’Aosta. Tutte le altre sono a rischio basso. La scorsa settimana solo il Lazio risultava essere a rischio moderato. Basilicata e Trento, poi, riportano un’allerta di resilienza. Intanto emerge che il tasso di occupazione in terapia intensiva da parte dei malati Covid è in lieve diminuzione: 4,8 per cento. Si è passati da 459 a 433 (dato aggiornato al 5 ottobre). Anche il tasso di occupazione in aree mediche diminuisce: è al 5,1 per cento. Infine il numero di persone ricoverate in queste aree cala sempre di più, passando da 3.418 a 2.968 (dato aggiornato sempre al 5 ottobre). Diminuisce anche il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione: si passa da 5.903 a 7.070 della scorsa settimana. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti, tra l’altro, è in lieve diminuzione (33 per cento contro il 34 della scorsa settimana). Aumenta, invece, la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47 per cento contro il 45). Resta stabile la percentuale di casi diagnosticata attraverso l’attività di screening. Anche questa settimana è al 21 per cento.

Variante Delta dominante in Italia

La variante Delta – si legge ancora sulla bozza del monitoraggio – resta quella dominante dal mese di luglio in Italia. «Una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti», scrivono. Per questo sarebbe opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione e applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione del virus.

Foto in copertina di repertorio: MAX CAVALLARI/ANSA

Leggi anche: