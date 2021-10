Follia No Green Pass: l’assalto nella notte al Pronto Soccorso dell’Umberto I

Circa trenta manifestanti No Green Pass hanno assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il Green pass, sfondando la porta di ingresso. L’uomo si trovava in stato di fermo. «La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l’intervento delle forze di polizia – spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, sul posto per un sopralluogo – Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell’ordine e due operatori sanitari». Secondo una delle ricostruzioni della vicenda uno dei manifestanti, portato in ospedale per un controllo dopo gli incidenti causati dai No vax e no Green pass, ha dato in escandescenze. Ha aggredito gli agenti e gli operatori sanitari presenti. L’uomo è stato fermato, sedato e portato in Questura per ulteriori accertamenti. La situazione all’ospedale è poi tornata alla normalità.

La persona in stato di fermo domani sarà processata per direttissima. «L’intervento della Celere ha evitato che la situazione degenerasse anche se i violenti entranti di forza nell’area Accoglienza hanno in tutti i modi impaurito e minacciato i presenti», dice il direttore generale del Policlinico Fabrizio D’Alba. «Tutti gli operatori sanitari – ai quali va il più grande sostegno e vicinanza per aver saputo fronteggiare anche questa situazione, dopo quasi venti mesi di lavoro in prima linea contro il Covid – hanno comunque garantito il loro servizio, nonostante il clima di paura ed intimidazione imposto dai manifestanti che sono stati poi allontanati dalla celere che ha presidiato l’ospedale per tutta la notte», conclude. Intanto la Cgil ha documentato i danni subiti nell’assalto di ieri con diverse foto pubblicate su Collettiva.it e da alcuni esponenti del sindacato sui social.

Secondo quanto scrive l’Adnkronos nel reparto era stato ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo, quando si sono presentate una ventina di persone che hanno creato il panico nel pronto soccorso dell’ospedale romano, devastandolo. «Non è tollerabile che vengano aggrediti degli operatori sanitari – fa sapere D’Amato -. Bisogna fermare il clima d’odio, questa escalation di violenza».

Leggi anche: