Germania verso la «coalizione semaforo»: accordo per un governo tra Spd, Verdi e Liberali

Socialdemocratici, Verdi e Liberali hanno trovato un accordo per la formazione del governo in Germania. «Ci siamo accordati su un documento sulla base del quale è possibile costruire un governo», ha annunciato il candidato alla cancelleria dell’Spd Olaf Scholz a 20 giorni dalle elezioni di fine settembre. Gli ultimi colloqui esplorativi tra le delegazioni dei tre partiti, che andrebbero a formare la cosiddetta «coalizione semaforo», si sono tenuti nella mattina di oggi, 15 ottobre. Nelle prossime ore sarà presentato un documento riassuntivo di otto pagine con i punti principali dell’intesa. Fuori dall’edificio in cui si sono svolti i colloqui di questa mattina, si è tenuta una manifestazione di attivisti per il clima che hanno chiesto alla politica un maggiore impegno sul fronte ambientale. Su questo punto, stando a quanto anticipato dalla Dpa, il documento recita: «Per il mantenimento degli obiettivi climatici è necessaria un’uscita anticipata dall’energia a carbone. Idealmente dovrebbe avvenire già entro il 2030». La Germania al momento ha concordato l’uscita entro il 2038.

