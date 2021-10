Regno Unito, ucciso il deputato conservatore David Amess: è stato accoltellato in una chiesa dell’Essex

E’ morto David Amess, deputato conservatore accoltellato oggi, 15 ottobre, nell’Essex. L’aggressore, secondo fonti ufficiose della polizia locale, è stato arrestato. Si tratta di un ragazzo di 25 anni: per adesso non è stata resa nota la sua identità né il possibile movente. La Polizia ha affermato di «non essere alla ricerca di altri sospetti». I media britannici hanno spiegato che Amess, 69 anni, è stato attaccato all’interno di una chiesa metodista, la Belfairs Methodist Church di Leigh-on-Sea, durante una riunione con gli elettori del suo collegio. Nel 2016, in un attacco analogo compiuto da un estremista di destra, fu uccisa la deputata laburista Jo Cox. Amess, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1983 e sostenitore nel 2016 del referendum sulla Brexit, era decorato con il titolo di Sir.

