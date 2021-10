Trieste, l’ex consigliere No Green pass Fabio Tuiach dice di essere positivo alla Covid

A dare notizia della presunta positività alla Covid è lo stesso ex consigliere, attivista delle manifestazioni No Green Pass nel porto di Trieste, tramite il suo canale Telegram «Fabio Tuiach canale telegram». Come lo avrebbe scoperto? Grazie a un “tampone” offerto dal cognato giunto dall’Inghilterra, ma l’ex pugile triestino non ha testato solo se stesso: sarebbe risultata positiva anche la moglie, negativi i 5 figli. Timore per la sua vita? Per Tuiach è solo un virus che si attiva con la paura, ma propone anche un’interpretazione personale: «A me sembra proprio una influenza arrivata a causa degli idranti».

Ecco il primo messaggio che Tuiach pubblica sul canale Telegram: «È arrivato mio cognato dall’Inghilterra, ha fatto il vaccino come fosse una normale anti influenzale e mi ha portato un po’ di tamponi che lì sono gratuiti. Ho proprio il COVID che a mio avviso assomiglia molto a una influenza stagionale e anche mia moglie è positiva e sta abbastanza bene e prendiamo vitamine e anti infiammatori. I nostri 5 figli tutti negativi invece e ho sempre più la certezza che il COVID è un virus mentale che si attiva solo con la paura».

In un successivo messaggio, condividendo l’articolo de Il Piccolo di Trieste, scrive: «Su FB immagino si scateneranno ma il giornalista ha scritto bene. Come può un cattolico avere paura di una influenza? La febbre comunque è già scesa, ho solo un po’ di catarro e stanchezza e a me sembra proprio una influenza arrivata a causa degli idranti». Secondo quanto riportato da Il Piccolo di Trieste, Tuiach si sottoporrà domani 25 ottobre al tampone molecolare, il quale darà la conferma o meno della positività dell’ex consigliere comunale e militante No Green Pass.

Tuiach, ex Lega ed ex Forza Nuova, è noto per aver diffuso in passato diverse posizioni personali contro Liliana Segre, contro le coppie gay, contro Stefano Cucchi e negando l’esistenza del femminicidio (per poi fare dietrofront).

Foto di copertina: video Local Team.

