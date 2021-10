Giovedì nuovo corteo a Trieste. Ugo Rossi: «Saremo uno tsunami contro obbligo vaccinale e Green pass»

Una nuova manifestazione contro il Green pass e l’obbligo vaccinale è in programma il 28 ottobre a Trieste. A darne notizia è Ugo Rossi, neo consigliere comunale della città eletto con il Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità). Nelle ultime settimane Trieste è stata teatro di diverse manifestazioni e cortei contro la certificazione verde, che hanno visto in piazza sia portuali sia cittadini e militanti politici schierati contro l’obbligo. «Replicheremo lo tsunami di oltre 40 mila umani dell’ultima volta», ha scritto Rossi nella nota di diffusione della protesta. «Massima partecipazione». Rossi, classe 1991, è diventato una delle voci principali del Coordinamento No Green pass Trieste, il gruppo che si è occupato di organizzare alcune delle proteste che hanno coinvolto migliaia di persone, ma che è stato tagliato fuori dal movimento creato dal portavoce dei portuali Stefano Puzzer negli scorsi giorni. L’annuncio del corteo del Coordinamento arriva 24 ore dopo quello dei portuali, che hanno dichiarato che saranno in piazza il 27 ottobre. Il 20 ottobre, durante un intervento in diretta a Non è l’arena su La7, Rossi ha definito Puzzer «un falso». «Questa non è la protesta dei portuali», aveva detto, «ma è la protesta di tutto il popolo».

Immagine di copertina: ANSA / Benedetta Moro

