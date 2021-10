L’armiera inesperta, i precedenti, le proteste sul set di Rust: cosa sappiamo oggi dell’incidente che ha coinvolto Alec Baldwin

Alec Baldwin, sul set del film Rust, non sapeva che la pistola con cui ha sparato e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza fosse carica. È quanto emerso dall’inchiesta sul tragico incidente avvenuto al Bonanza Creek Ranch vicino a Santa Fe, nel New Mexico, dove stavano avvenendo le riprese del film. L’attore e produttore statunitense, però, potrebbe essere chiamato in causa in qualità di produttore del film, per non avere garantito i massimi standard di sicurezza sul set. Secondo alcuni esperti statunitensi, infatti, è altamente improbabile che Baldwin venga accusato di omicidio colposo, perché non era a conoscenza del fatto che la pistola, una Colt vintage, fosse carica. Resta però da chiarire se l’attore abbia maneggiato l’arma nel modo corretto, a prescindere dal fatto che fosse carica o meno, senza puntarla contro un altro essere umano, come sostenuto dall’esperto armiere cinematografico, Bryan Carpenter. Baldwin, essendo anche il principale produttore del film, ma non l’unico, potrebbe subire azioni legali nel caso in cui dovesse emergere che gli standard di sicurezza sul set non sono stati rispettati. Le indagini, al momento, proseguono con gli interrogatori dei testimoni e dello staff.

L’inchiesta sulla dinamica dell’incidente

L’inchiesta in corso, però, si starebbe concentrando sulla responsabile del controllo e della preparazione delle armi da usare sul set, Hannah Gutierrez-Reed, 24 anni, figlia di Thell Reed, nota armiera di Hollywood che ha lavorato, tra gli altri, con Quentin Tarantino nella produzione di Once Upon a Time in Hollywood e Django Unchained. La giovane, da diversi membri dello staff, era ritenuta troppo negligente e inesperta nel controllo delle armi. Ma gli investigatori concentrano le indagini anche su David Halls, assistente alla regia del film, che avrebbe consegnato l’arma a Baldwin dopo averla prelevata dal carrello predisposto da Hannah Gutierrez-Reed e che, secondo alcuni esperti, avrebbe dovuto verificare se l’arma fosse effettivamente scarica, anche se altri esperti ritengono che non fosse suo compito farlo. In ogni caso caso al momento nessuna persona è stata incriminata, e gli investigatori procedono con gli interrogatori e con la revisione delle riprese – anche dei cellulari dello staff – sul set, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.

La protesta sul set per i protocolli di lavoro non rispettati

Al contempo, sono emersi alcuni dettagli sulle condizioni di lavoro degli operatori e tecnici. Alcuni di loro, prima dell’incidente, avevano abbandonato il set per protestare contro le giornate di lavoro troppo lunghe, contro le paghe troppo basse, e per alcuni incidenti accaduti in precedenza sul set del film. Secondo quanto riferito da un operatore al Daily Beast, infatti, nei giorni precedenti ci sarebbero stati altri due incidenti simili a quelli che hanno portato alla morte della direttrice della fotografia Hutchins. Una controfigura di Baldwin, durante alcune riprese, aveva sparato due colpi con un’arma, senza però ferire nessuno. Ma alla controfigura era stato assicurato che l’arma fosse scarica. Intanto, la casa di produzione del film, la Rust Movie Production, assicura: «La sicurezza è la nostra priorità. E anche se non siamo a conoscenza di nessuna denuncia sulla sicurezza sul set, condurremmo un’indagine interna sulle nostre procedure».

La petizione per abolire l’uso delle armi sui set cinematografici

Dopo la morte della direttrice della fotografia Hutchens Hitchens sul set, Bandar Albuliwi, amico e collega di Hutchens, ha lanciato una petizione per chiedere che sui set cinematografici non vengano più utilizzate armi vere, raccogliendo 14mila firme in quattro giorni. Dobbiamo assicurarci che questa tragedia, che era evitabile, non si ripeta mai più – spiega in un’intervista al New York Daily News -. Non ci sono scuse perché un fatto del genere accada nel XXI secolo. Le pistole vere non sono più necessarie sui set di produzione cinematografica e non esiste più alcun motivo per cui sui set debbano essere presenti armi reali, caricate a salve o meno: gli stessi effetti possono essere creati digitalmente».

