Puzzer sbarca a Roma e “occupa” piazza del Popolo: «Aspetto risposte da tutti i grandi» – Il video

L’ex sindacalista dei portuali di Trieste Stefano Puzzer è sbarcato in Piazza del Popolo a Roma. E non ha intenzione di andarsene. «Da oggi aspetterò qui e non mi muoverò da qui. Se qualcuno arriverà parleremo qui con educazione e semplicità», annuncia su Facebook. Nel video si vedono le sedie (vuote) intitolate a Mario Draghi, al Papa, alla Russia, agli Usa e alla Comunità Europea. «Io spero che verranno visto che nessuno ci ha risposto», dice il leader dei No Green pass. «Sono qui, mi metto su questa panchina e aspetto che arrivino».

