Reddito di cittadinanza, la stretta del governo: le novità su taglio dell’assegno e offerte di lavoro «congrue»

Continuano i lavori sulla legge di bilancio in arrivo in parlamento: gli articoli della bozza salgono a quota 219 (34 in più rispetto al testo entrato in consiglio dei ministri 15 giorni fa) e ci sono delle novità. C’è come annunciato la modifica a Opzione donna, per l’anticipo della pensione per le donne. Nella prima stesura il requisito di età veniva alzato a 60 anni, mentre nell’ultima versione la misura viene prorogata per un anno con le caratteristiche odierne, ovvero 59 anni per le lavoratrici autonome e un anno in meno per quelle dipendenti.

La stretta sul sussidio

Mentre trova conferma lo stanziamento da 8 miliardi per il taglio delle tasse, nella nuova bozza di manovra c’è l’ulteriore stretta sul reddito di cittadinanza, annunciata da Mario Draghi nell’incontro ieri con i ministri del Lavoro Andrea Orlando, dell’Agricoltura Stefano Patuanelli e della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Dopo il rifiuto a due proposte di lavoro congrue si decade dal reddito di cittadinanza. E lo stesso accade anche se non ci si presenta «almeno ogni mese», senza «comprovato giustificato motivo», presso un centro per l’impiego. Per offerta congrua si intende un lavoro distante non oltre: «80 km dalla residenza» o comunque raggiungibile in 100 minuti con mezzi pubblici. La seconda volta, l’offerta resta congrua se arriva da tutta Italia, quindi con il solo primo vincolo, saltando l’aspetto territoriale. Previsto un taglio dell’assegno – chiamato decalage: nella prima bozza era di 5 euro al mese e si attivava dal sesto mese, ora prende il via dalla prima offerta congrua rifiutata.

