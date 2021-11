Germania, allarme del capo dell’istituto Koch: «I limiti ai No vax non bastano». Il governo: «Pronti anche per lockdown generale»

La situazione in Germania si fa sempre più complicata. «Non possiamo assolutamente perdere tempo», ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino dove ha lanciato un appello insieme al ministro della Salute Jens Spahn. «Dobbiamo ridurre i contatti per rallentare la dinamica. Ogni giorno si contagiano 10 mila persone nel nostro Paese. In un quarto dei distretti tedeschi l’incidenza è sopra 500, in 12 di questi sopra i 1.000», ha aggiunto. In questo momento, dunque, la Germania «è un unico grande focolaio. Siamo in un’emergenza nazionale. Bisogna tirare adesso il freno di emergenza». Per Wieler «non basta più» nemmeno l’imposizione del 2G (ovvero del Green pass solo per i vaccinati e i guariti). L’incidenza del tasso ospedaliero, infatti, supera 3 pazienti ricoverati da Covid su 100 mila abitanti. I contatti, a questo punto, vanno ridotti e in maniera massiccia. Per tutti. E non si esclude più nemmeno il lockdown: «Siamo in una fase in cui non dovremmo escludere nulla», ha concluso il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, rispondendo a una domanda sul perché la Germania non vada subito in lockdown. Per usare le parole della Cancelliera tedesca Angela Merkel, la situazione è «drammatica».

Foto in copertina: ANSA/FILIP SINGER

