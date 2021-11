Caos a Rotterdam contro le restrizioni anti-Covid. Scontri e spari tra polizia e manifestanti: 2 feriti – Il video

Guerriglia nel centro di Rotterdam durante la manifestazione di protesta contro le ulteriori misure restrittive proposte dal governo per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus, in aggiunta a quelle già introdotte lo scorso 13 novembre. Il governo guidato da Mark Rutte ha infatti annunciato di voler introdurre il lockdown per i non vaccinati, consentendo solo alle persone vaccinate e guarite dal Covid l’accesso a eventi, bar e ristoranti, sul modello del 2G tedesco, in aggiunta all’uso del Green pass. Secondo quanto riportato dall’emittente olandese Nos, durante la protesta alcuni agenti di polizia hanno sparato e hanno ferito almeno due persone. In precedenza, precisa la polizia olandese, gli agenti avevano già sparato alcuni colpi di avvertimento per disperdere i manifestanti e placare la guerriglia.

Secondo quanto riportato dall’emittente locale Rijnmond, un giornalista sarebbe stato preso a calcio e pugni dai manifestanti. Durante la manifestazione la situazione è rapidamente degenerata, con centinaia di persone che al grido «libertà» hanno esploso petardi, fuochi d’artificio, bombe carta, molotov e incendiato le camionette della polizia, auto, moto e cassonetti per le strade del centro. Colpiti anche i Vigili del fuoco accorsi sul posto per domare gli incendi innescati dai manifestanti. Nel frattempo, gli agenti hanno interdetto l’accesso a una parte del centro della città. La Stazione centrale della città è stata chiusa e i servizi ferroviari da e verso Rotterdam sono stati interrotti fino a nuovo avviso, così come restano chiuse diverse stazioni della metropolitana.

Foto in copertina: EPA/Killian Lindenburg

Leggi anche: