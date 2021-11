Il picco di casi in Germania, le strette di Austria e Olanda, l’allerta a Est: così la quarta ondata di Covid si espande in Europa

L’Europa si ritrova nel pieno della quarta ondata da Covid-19. Secondo un report dell’Oms relativo alla prima settimana di novembre, è stata rilevata una tendenza al rialzo del contagio in Unione europea, con un aumento delle infezioni da Sars-CoV-2 del 7%, mentre negli altri continenti – a eccezione dell’Africa – la situazione i numeri sono stabili o in calo. Anche per quanto riguarda i decessi l’Europa fa segnare un aumento del 10%, mentre nel resto del mondo c’è stata una diminuzione del 4%. Andando ad analizzare le zone che hanno avuto il maggior tasso di incidenza settimanale per 100 mila abitanti, vediamo che anche in questo caso l’Europa guida la graduatoria con 209,9 nuovi casi. Nel rapporto si legge che dall’inizio dell’emergenza sono stati registrati 249 milioni di casi Covid e oltre 5 milioni di decessi. Sempre nella settimana in questione, in termini assoluti il numero maggiore di infezioni Covid-19 è stato segnalato negli Stati Uniti (510.968 nuovi casi, -3%), in Russia (281.305, +3%), nel Regno Unito (252.104, -12%), in Turchia (197.335, +8%) e in Germania (169.483 nuovi casi, +29%).

La situazione in Europa

Nell’Unione europea preoccupa in modo particolare l’emergenza epidemiologica nei paesi dell’Est, diventati il vero epicentro della quarta ondata. A dare ulteriore risalto a questa tesi è stata la mappa dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), dove tra i 27 Paesi Ue in rosso e in rosso scuro troviamo la Grecia, la Romania, la Bulgaria, la Lituania, l’Estonia, la Lettonia, la Polonia, l’Olanda, la Repubblica Ceca, il Belgio e la Slovenia tutti Paesi dove vengono segnalati anche tassi di vaccinazione molto bassi. Secondo i dati raccolti dall’Ecdc, la media europea della popolazione vaccinata in Europa è pari al 64,8%, mentre in Romania la percentuale è pari al 33,9%, in Bulgaria al 22,7% e in Croazia al 45%. Dall’altra parte dell’Europa, i Paesi a Ovest dell’Italia sono in buona parte gialli, come ad esempio la Francia, che ha solamente una piccola area in rosso, il Portogallo e la Spagna.

La situazione in Italia

Sempre secondo la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie l’Italia ha solo tre regioni in verde: Sardegna, Molise e Valle d’Aosta. In rosso troviamo Calabria, Friuli Venezia Giulia e Marche, oltre alla provincia autonoma di Bolzano. In giallo abbiamo le restanti regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Roberto Speranza, ministro della Salute, ha evidenziato che «la sfida Covid è ancora in corso», aggiungendo che «i numeri dell’Europa devono segnalarci una grande attenzione. L’Oms negli ultimi giorni segnala con evidenza come in Europa ci sia una fase di recrudescenza della circolazione del virus. Dobbiamo insistere sull’investimento prioritario che abbiamo fatto in questi mesi, quello sulla campagna di vaccinazione».

La stretta di Austria e Olanda e il picco di contagi in Germania

Vista la complicata situazione Covid in Europa, con contagi e ricoveri in costante aumento, diversi Paesi stanno valutando di reintrodurre il lockdown con modalità diverse. L’Olanda potrebbe diventare il primo Pese a reintrodurre chiusure a livello nazionale, con il governo di Mark Rutte che dovrebbe prendere una decisione in merito già oggi. In Austria, invece, si va verso il lockdown per i non vaccinati. «È ormai chiaro che l’inverno e il Natale non saranno confortevoli per chi non è vaccinato», ha affermato Alexander Schallenberg, primo ministro austriaco, facendo capire che il Paese si sta muovendo verso misure più restrittive per chi ha scelto di non sottoporsi al vaccino anti-Covid. E mentre la Bulgaria si è rivolta all’Unione Europea per l’attivazione di un meccanismo di protezione civile volto a ricevere aiuti (tra cui ossigeno e respiratori) da altri Paesi Ue, la Germania ha fatto registrare nelle ultime 24 ore un nuovo picco di contagi, con più di 50mila nuovi casi. «Dobbiamo prepararci all’inverno, il virus è ancora tra di noi e minaccia la salute dei cittadini» ha dichiarato Olaf Scholz, probabile prossimo cancelliere, sottolineando la necessità di una nuova «grande campagna per le vaccinazioni», per convincere più persone ad immunizzarsi contro il Covid. In Germania il tasso di vaccinazione è ancora sotto il 70%.

