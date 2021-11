La variante Omicron già circola in Europa? Dopo il Belgio, primo caso sospetto in Germania

Sono in corso gli esami per confermare la presenza della mutazione nel paziente. Il primo caso nel continente era stato individuato ieri in Belgio

Trovato un primo possibile caso di contagio di variante Omicron in Germania. A darne notizia è Kai Klose, ministro degli Affari Sociali nello stato occidentale dell’Assia, che in un post su Twitter ha scritto: «La variante Omicron è già arrivata in Germania con grande probabilità». La nuova mutazione del Covid-19 era già stata individuata in Europa ieri, 26 novembre: si tratta di una donna in Belgio che ha sviluppato i sintomi 11 giorni dopo aver viaggiato in Egitto attraverso la Turchia. L’allarme è scattato anche in Olanda, dove è stato trovato un focolaio di positivi tra passeggeri arrivati a Amsterdam dal Sudafrica. Secondo i media olandese, a ora gli infettati dal Sars-Cov-2 sono 85. Sono in corso gli accertamenti per capire se si tratti o meno di Omicron.

Immagine di copertina: EPA/PHILIPP GUELLAND

