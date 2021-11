Amsterdam, almeno 15 passeggeri di ritorno dal Sudafrica sono risultati positivi al Covid: si teme la variante Omicron

Almeno 15 passeggeri provenienti dal Sudafrica, dove è stata individuata la nuova variante Omicron, sono risultati positivi al Coronavirus durante i test di controllo dopo l’atterraggio all’aeroporto di Schiphol di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie a bordo dei due voli di rientro dal Sudafrica erano presenti 600 passeggeri. Tutte le persone sono state sottoposte al test per rilevare un eventuale contagio. Al momento, sono disponibili i risultati dei test anti-Covid di 110 passeggeri. Di questi, 15 sono risultati positivi. Secondo le previsioni dei sanitari, dunque, si stima che almeno il 13,6 per cento dei passeggeri presenti sui due voli potrebbe risultare positivo al Covid. Ma a preoccupare è la possibile “importazione” nel Paese della nuova variante Omicron, che a livello europeo è stata individuata in un unico caso in Belgio. Le autorità sanitarie olandesi, al momento, non sono in grado di dire se i passeggeri positivi abbiano contratto la nuova variante. Le persone presenti sui voli che non sono risultati positivi al virus dovranno comunque osservare un periodo di quarantena, mentre i positivi accertati verranno trasferiti in un hotel vicino allo scalo e isolati per procedere con i dovuti controlli e monitoraggi.

Foto in copertina: EPA/Evert Elzinga

Leggi anche: