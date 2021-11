Dall’Europa al resto del mondo i confini si richiudono per Omicron: chiude anche Israele. Le mosse dei governi dopo i primi casi

La variante Omicron fa sempre più paura. L’Ue nelle prossime ore potrebbe pensare a una strategia condivisa per evitare la diffusione della nuova variante di Covid; intanto i singoli governi stanno correndo ai ripari (l’Italia, ad esempio, ha bloccato i voli da alcuni Paesi africani). Un timore che ha investito tutto il mondo, anche se al momento non si sa quanto e se sia davvero pericolosa la variante Omicron già arrivata in Belgio, Regno Unito, Germania (con due casi a Monaco) e in Italia (il primo paziente italiano è un dipendente dell’Eni di Caserta che lavora in Mozambico e che ha già contagiato tutta la sua famiglia). Poi c’è l’Olanda dove ormai sembra essere quasi certo che 61 passeggeri, arrivati con voli dal Sudafrica, abbiano contratto la nuova variante. Ora sono tutti in quarantena.

La situazione in Inghilterra

Londra, alla variante Omicron, ha risposto imponendo l’obbligo di mascherina nei negozi e nei bus, ha reintrodotto l’obbligo di un test molecolare e di quarantena fino al risultato per chiunque entri nel territorio britannico (insomma sono stati blindati i confini). Il premier Boris Johnson, che finora aveva optato per una linea più soft, sembra aver cambiato strategia. C’è paura di rivivere l’incubo dell’anno passato. Ha anche allungato la red list dei viaggi, aggiungendo altri quattro Paesi africani, che adesso sono diventati complessivamente ben dieci. La Svizzera, intanto, ha annullato, per precauzione, la conferenza ministeriale del Wto (Organizzazione mondiale del commercio), prevista per la prossima settimana.

Israele, Repubblica Ceca e Australia

Israele, invece, è andata ben oltre chiudendo completamente le sue frontiere per prevenire l’arrivo di passeggeri contagiati dalla variante Omicron. Intanto un caso sospetto è stato segnalato in Repubblica Ceca, due in Australia su passeggeri provenienti proprio dal Sudafrica.

Cosa sta facendo l’Ue

A Bruxelles, invece, la Commissione Europea ha attivato il freno d’emergenza, che ha portato al blocco dei voli dall’Africa meridionale, e ha deciso di accelerare con le terze dosi dei vaccini ma anche con i test e il tracciamento di chi viene dalle regioni più a rischio, ha detto la presidente Ursula von der Leyen. Insomma, non c’è più tempo da perdere e nelle prossime ore si lavorerà per «approfondire il sequenziamento della variante». Protesta, infine, il Sudafrica per il blocco dei voli, accusando i governi occidentali di aver «punito» il Paese anziché applaudirlo per avere trovato la nuova mutazione del virus. E le percentuali di vaccinazione Ue-Africa sono impietose: in Ue e in Usa il 60 per cento della popolazione risulta essere immunizzata dal Covid contro il 7 per cento dell’Africa.

