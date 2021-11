I sindaci hanno chiesto che ci sia obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia dal 6 dicembre al 15 gennaio

Il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro ha chiesto ufficialmente quello che molti primi cittadini hanno scelto di applicare: l’obbligo di mascherina anche all’aperto nei giorni dello shopping natalizio e poi delle festività. Ecco le dichiarazioni di Decaro: «I sindaci hanno chiesto al Governo, l’ho fatto io a nome dei sindaci qualche giorno fa in cabina di regia, di valutare l’opportunità di rendere obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale dal 6 dicembre al 15 gennaio». Decaro ha precisato che la paura è per l’aumento dei casi dovuto agli assembramenti: «Quelli sono i giorni del Natale dove per lo shopping, per la voglia giustamente di stare insieme e di fare comunità, nelle nostre città c’è maggiore possibilità di assembramento».

Come è successo a Milano e in altre città, i sindaci possono anche decidere da soli. Una norma per il tutto il Paese, secondo Decaro, darebbe però un segnale diverso sull’importanza di questa precauzione: «Se ci fosse un provvedimento nazionale, come abbiamo spiegato al Governo, sarebbe tanto di guadagnato. Sarebbe opportuno dare un segnale unico al Paese, perché usare la mascherina anche all’aperto, significa abbattere almeno del 50 per cento la possibilità di diffondere il virus». Ora sarà il Governo a decidere, visto che una scelta del genere dovrebbe aumentare ancora di più i controlli. Su questo tema negli scorsi giorni si è espressa anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, mettendo in guardia sulla carenza di agenti: «Noi abbiamo delle carenze di organico, ricordiamoci che gli organici delle forze di polizia sono state tagliati nel corso degli anni, oggi gli agenti hanno tanti impegni e se fossimo di più sarebbe meglio».

