Variante Omicron, Biden parla al Paese: «Inevitabile che arrivi negli Usa. Motivo di preoccupazione, non di panico» – Il video

Joe Biden ha tenuto un discorso alla Casa Bianca riguardo la nuova variante Omicron del Coronavirus, che «a un certo punto arriverà inevitabilmente anche negli Stati Uniti». «La nuova mutazione è motivo di preoccupazione, ma non di panico», ha detto il presidente Usa. «Ci vorranno alcune settimane prima di sapere quanto i vaccini proteggano dalla variante Omicron», ma, ha aggiunto, «la sconfiggeremo». Biden ha invitato nuovamente la popolazione a vaccinarsi anche con la terza dose e ha sottolineato come sia già in contatto con le case farmaceutiche di Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson per eventuali nuove mosse e accelerazioni. «Non penso che ci sarà bisogno di mettere in campo altre misure», ha detto. «Se le persone sono vaccinate e indossano le mascherine, il lockdown non servirà».

Immagine di copertina: EPA/JIM LO SCALZO

Leggi anche: