I Maneskin incantano ancora l’America: a The Voice Usa cantano «Beggin’» e «Mammamia» – Il video

Gli Stati Uniti sono sempre più innamorati di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. La band italiana è riuscita dove molti altri artisti stranieri hanno fallito: essere apprezzati dal pubblico a stelle e strisce, da sempre diffidente verso ciò che proviene da oltreoceano e non è in lingua inglese. Dopo l’esibizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, l’ospitata nel salotto di Ellen e l’apertura del concerto dei Rolling Stones, i Maneskin sono approdati a The Voice, uno dei talent show più amati dagli americani. Un palcoscenico d’eccezione su cui si sono esibiti con il loro brano più apprezzato negli Usa, Beggin’, e con il loro ultimo singolo Mammamia. Davanti a loro la giuria, composta da John Legend, Kelly Clarkson, Blake Shelton e Ariana Grande. E anche questa volta i loro look non hanno lasciato indifferenti gli spettatori: tutina da wrestler firmata Gucci per Damiano (che sia l’ennesima provocazione a Pillon?), e completo bianco, ma in diverse declinazioni, per gli altri tre. Nel frattempo, il loro altro singolo I wanna be your slave, ha vinto il disco d’oro negli Stati Uniti.

Leggi anche: