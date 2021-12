Veneto, quasi 3 mila contagi in un giorno. Zaia: «Siamo al limite. Di questo passo Natale in zona gialla»

Solo alcuni giorni fa il governatore del Veneto Luca Zaia si era detto «arrabbiato» per la crescita della curva epidemiologica e delle ospedalizzazioni nella regione. La soluzione, per il governatore, era e resta sempre una: «vaccinarsi» contro il Covid. Secondo il bollettino odierno, nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 2.960 nuovi casi (contro i 1.709 di ieri) e 6 decessi. Tra i nuovi casi è presente anche un secondo caso di variante Omicron nella regione, riscontrata in una paziente 77enne di Padova, che è già stata trattata ed è sotto monitoraggio medico. «Innegabile – sottolinea Zaia – l’ascesa dell’occupazione negli ospedali: oggi abbiamo 772 pazienti Covid in area medica e 133 in terapia intensiva, dove però ci sono altri 299 pazienti non Covid».

E come anticipato in mattinata dal governatore veneto a Mattino Cinque su Canale5, «se guardiamo in prospettiva e manteniamo questi incrementi quotidiani, questa settimana la regione resterà bianca, ma per Natale il Veneto sarà in zona gialla». Commentando i dati, Zaia ha aggiunto che il Veneto «è al limite dei reparti in area non critica: l’occupazione delle terapie intensive è al 13 per cento e siamo l’ottava regione per numero di morti». Una situazione definita da Zaia «preoccupante», ma che al momento risulta «gestibile» anche grazie alla vaccinazione. Tuttavia, «in via precauzionale» la regione ha deciso di riaprire due Covid hospital entro la fine di questa settimana: uno allo Schiavonia di Padova entro oggi e uno a Treviso entro giovedì.

