In Piemonte tamponi gratis per gli studenti in attesa di Green Pass

In Piemonte ci saranno tamponi gratis per gli studenti che si sono appena vaccinati o hanno da poco aderito alla campagna vaccinale, e quindi sono ancora in attesa del Green Pass. La misura, varata oggi dalla giunta regionale, è stata annunciata dal governatore Alberto Cirio, a margine della firma del protocollo d’intesa tra Torino Wireless, Huawey e Ico Valley. «Per uno studente andare a scuola è come per un adulto lavorare – ha dichiarato Cirio – Abbiamo applicato a chi lavora questa misura, per analogia lo facciamo anche per i ragazzi che devono prendere i mezzi pubblici per andare a lezione e, in attesa del Green Pass, hanno bisogno del certificato da tampone».

Le mosse del governo

Nel frattempo, anche il governo si è messo al lavoro per fornire tamponi gratuiti per gli studenti che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid. Il problema era stato sollevato dalle regioni nei giorni scorsi, che chiedevano all’esecutivo di risolvere una contraddizione evidente: gli studenti possono entrare in classe senza dover esibire la certificazione, che però è obbligatoria sui mezzi pubblici. Ma la richiesta di tamponi gratis per tutti gli studenti non sembra aver incontrato il favore dell’Esecutivo, che invece pare si stia adoperando per prevedere la misura solo per quelli che, avendo fatto la prima dose, non hanno ancora la certificazione verde attiva.

