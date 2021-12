«Beggin’» ieri e oggi: così è cambiata l’esibizione dei Maneskin sul palco di X-Factor – I video

I Maneskin hanno aperto la finale di X Factor di ieri sera, 9 dicembre, con uno dei loro cavalli di battaglia: Beggin‘. Proprio su quel palco la band rock romana ha mosso i primi passi, e proprio con la cover del singolo di Frankie Valli e The Four Seasons aveva conquistato la platea ormai 4 anni fa. Nel 2017 ad assegnargli il brano durante la gara era stato il loro giudice Manuel Agnelli, in occasione dai 50 anni del brano. La cover è stata inserita successivamente nel loro primo Ep, Chosen, e nel 2021 la canzone li ha portati in cima alle classifiche mondiali. I Maneskin sono entrate nella Top 10 anche di Paesi come Stati Uniti d’America e Gran Bretagna.

Il live di ieri sera

La performance del 2017

Immagine: ANSA / MATTEO BAZZI

Leggi anche: