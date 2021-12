Prima vittima della variante Omicron nel Regno Unito. Johnson: «Vacciniamoci con la terza dose»

Almeno un paziente affetto dalla variante Omicron è deceduto nel Regno Unito. Lo ha annunciato alla stampa il premier britannico Boris Johnson, mentre era in visita a un centro di vaccinazione a Paddington, nella zona ovest di Londra. Il premier ha poi sottolineato che l’idea che la nuova variante sia meno pericolosa è da «mettere da parte» e che bisogna «riconoscere il ritmo con cui i contagi da Omicron si propagano attraverso la popolazione». Come proteggersi, dunque? «La cosa migliore che possiamo fare è vaccinarci con le dosi di richiamo», ha concluso il Johnson. Intanto, sono 10 i pazienti ricoverati a causa della nuova variante negli ospedali inglesi. Lo ha detto a Sky News il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, a seguito dei dati allarmanti sui contagi e l’innalzamento dell’allerta anti-Covid dal livello 3 al 4. Per il ministro, la variante «si sta diffondendo a un ritmo eccezionale» e le infezioni continuano a raddoppiare ogni due-tre giorni. Il tasso della sua diffusione è «qualcosa che

non abbiamo mai visto prima».

