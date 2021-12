Omicron rovina le feste: 8 milioni di italiani annullano le vacanze di fine anno per paura della variante

I dati degli ultimi giorni, con i contagi Covid in aumento, stanno spaventando gli italiani al punto che 8 milioni di persone hanno deciso di cancellare la prenotazione dopo le notizie sulla diffusione della variante Omicron non solo nel nostro Paese ma anche nel resto del mondo. Nello specifico, sono 24 milioni gli italiani che hanno scelto di non partire (48 per cento): il 12,4 per cento di loro perché, «pur volendo, ha ancora timore a viaggiare»; il restante 16 per cento ha annullato tutto a causa della variante Omicron. A dirlo è Demoskopika in un report anticipato dall’Ansa. Di contro, in Italia, sono in tutto 18 milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio e a fare le valigie. Nove su 10 sceglieranno mete italiane. Poco più della metà, il 52 per cento, avrebbe deciso di andare in vacanza per le festività di fine anno e il 24 per cento ha già prenotato. Il 15 per cento è indeciso.

