Covid, dal 27 dicembre in Austria torna il coprifuoco: «Rinunciate alle feste di Capodanno»

Dal 27 dicembre nuove strette in Austria per frenare la diffusione della variante Omicron. Tra le misure decise dal governo e dalla task force per l’emergenza nazionale Coronavirus, ci sono il ritorno del coprifuoco, la chiusura per bar e ristoranti alle 22 e restrizioni per alcuni eventi e cene. Per gli eventi dove non è stata prevista l’assegnazione dei posti, il limite massimo di partecipati è fissato a 25 persone vaccinate o guarite, con obbligo di indossare la mascherina Ffp2. Per gli eventi con posti pre-assegnati il tetto massimo di persone che possono prendervi parte è fissato a 500 unità con persone vaccinate o guarite, 1.000 partecipanti vaccinati o guariti e muniti di tampone negativo, e infine 2.000 partecipanti vaccinati con dose booster e con tampone negativo.

In vista delle celebrazioni di Capodanno, la chief medical officer Katharina Reich della task force austriaca, ha rivolto un appello agli austriaci, invitandoli a rinunciare ai grandi assembramenti per i festeggiamenti per l’anno nuovo, raccomandando di celebrare l’arrivo del 2022 «possibilmente all’aperto, in ambito ristretto e solo con vaccinati». Il governo austriaco ha poi inserito nell’elenco dei paesi a rischio Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca e Norvegia. Chi dovesse rientrare in Austria da questi paesi dovrà osservare un periodo di quarantena, a esclusione di chi ha ricevuto già la terza dose booster ed è in possesso di un tampone molecolare pcr negativo.

Germania, l’appello del Robert Koch Institut

La Germania, che ieri ha annunciato una nuova stretta, ha prenotato «80 milioni di dosi di vaccino Biontech» aggiornate contro la variante Omicron. Ad annunciarlo oggi, 22 dicembre, il ministro della Salute, Karl Lauterbach. Intervenuto in conferenza stampa a Berlino, ha fatto presente che queste dosi potrebbero essere a disposizione non da subito ma «da aprile-maggio». Sul tema delle vacanze natalizie, il presidente del Robert Koch Institut ha detto: «Le feste di Natale non devono diventare la scintilla che fa esplodere l’ondata della variante Omicron». Anche se i numeri del contagio attualmente in Germania calano, «l’incidenza è ancora troppo alta, molti ospedali sono ancora al limite», ha spiegato Wieler. E siccome la variante Covid potrebbe diventare dominante in poche settimane anche nella Repubblica federale, il presidente del Koch ha aggiunto: «Dobbiamo anche prendere in considerazione un’ondata di infezioni che non abbiamo ancora mai visto prima».

