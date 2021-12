Draghi: «Non ho particolari aspirazioni, sono un nonno al servizio delle istituzioni. Le scelte spettano alle forze politiche – La diretta

Il presidente del consiglio incontra i giornalisti per l’appuntamento organizzato ogni anno dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare

«L’arrivo della variante Omicron ha aperto una nuova fase. Domani si terrà la cabina di regia per decidere il da farsi e qui vorrei dare il primo messaggio: i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus». Queste le parole di Mario Draghi oggi 22 dicembre nel corso della conferenza stampa di fine anno all’Auditorium Antonianum, in viale Manzoni, a Roma. L’appuntamento viene organizzato ogni anno dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare. Il premier ha ringraziato il mondo dell’informazione e della stampa, «fondamentale per raccontare l’azione di governo ai cittadini», e ha approfittato per fare il punto della situazione epidemiologica nel nostro Paese, alla luce degli ultimi dati Covid. La giornata di domani, 23 dicembre, sarà decisiva per le nuove norme restrittive che regoleranno le settimane dei festeggiamenti natalizi e a questo proposito Draghi ha lanciato «il primo messaggio», ribadendo l’importanza dell’arma fondamentale per vincere il virus e le sue varianti. «Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dosi e raggiunto i 3/4 della popolazione, perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità».

«Pronti a sostenere l’economia se rallenta»

Alla luce della quarta ondata e di nuove restrizioni, il timore è anche per le conseguenze sull’economia del Paese. «Il Governo resta pronto a sostenere l’economia in caso di rallentamento», ha rassicurato il premier Draghi. «La sfida principale resta far aumentare il tasso di crescita nel lungo periodo e risolvere le debolezze strutturali». Non ci sono ancora nuove proiezioni per il 2022 sull’impatto che la nuova variante Omicron avrà sul sistema economico ma «sarà inevitabile avere delle conseguenze se questa pandemia continuerà a crescere. Tutti gli indicatori in Germania vertono in negativo per esempio, in Italia non abbiamo dati di questo genere ancora. Per questo occorre prendere tutte le precauzioni possibili». La diffusione di Omicron potrebbe influire anche sull’inflazione: «Non penso che si arrivi all’effetto dello scorso anno quando le imprese sono state costrette a chiudere», rassicura Draghi, «ad oggi ci sono fattori molto più significativi che agiscono sul rischio di inflazione e lo fanno più della variante».

«Raggiunti i 51 obiettivi del Pnrr»

Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza il presidente del Consiglio si è mostrato ottimista. «Abbiamo raggiunti i 51 obiettivi e in questo momento è in discussione alla Commissione la firma dell’accordo operativo che apre il periodo di uno dei due mesi di interlocuzione prima di accordare la tranche dei prestiti previsti», ha spiegato il premier ai giornalisti, sottolineando come ci siano tutti i presupposti affinché si proceda secondo i piani.

«Io ancora premier?»

«Io ancora premier? L’importante è che resti questa maggioranza». Mario Draghi ha risposto così ai giornalisti che lo interrogano sulla sua permanenza a Palazzo Chigi. La legislatura per un altro anno sarà assicurata solo «con la più ampia maggioranza possibile». E ha aggiunto: «Non ho particolari aspirazioni politiche, sono un uomo, se volete anche un nonno a servizio del Paese. Il futuro del Paese non è determinato dal singolo ma da un complesso di forze politiche che permetteranno di andare nella direzione giusta».

Tamponi ai vaccinati e Green pass ridotto

Sulle nuove restrizioni che domani, 23 dicembre, il governo sarà chiamato a decidere per arginare i contagi soprattutto nel periodo natalizio il premier Draghi conferma le due principali ipotesi attualmente sul tavolo. Tamponi anche per i vaccinati e riduzione del tempo di validità del Green pass. Sull’obbligo di mascherina all’aperto il premier ha rilasciato dichiarazioni favorevoli. La discussione anche su questo tema dovrà essere approfondita nella giornata di domani. «Credo che sull’uso delle mascherine all’aperto e su che tipi di tamponi fare ci sia molta apertura. La Cabina di regia troverà un accordo facilmente», ha concluso Draghi.

«Scuola, nessuna dad ma vacciniamo i bambini»

«Sono consapevole della sofferenza che i giovani hanno subìto a causa delle restrizioni per contenere la pandemia e faremo di tutto per evitare che quell’esperienza si ripeta». Draghi affronta anche il tema delicato della scuola e del pericolo di un ritorno in didattica a distanza, già verificatosi in più di 10mila classi attualmente in quarantena. I contagi tra i più piccoli aumentano e il timore è quello di un rientro ritardato dalle vacanze di Natale. «Per questo serve prendere precauzioni anche sulla scuola assicurando tre fondamentali azioni», esorta il premier, «Lo screening potenziato, l’attività di testing continua e, non ultima, la vaccinazione. Oggi importantissima anche per i bambini».

«Il Super bonus? Troppe distorsioni»

«Il Super bonus ha dato benefici ma ha anche creato distorsioni. La prima è l’aumento straordinario dei prezzi dei componenti che servono per le ristrutturazioni» ha spiegato il premier Draghi parlando degli incentivi alla ristrutturazione su cui il governo ha dovuto discutere in tema di ampliamento. «Il risultato è stato che oggi un’unità di efficientamento energetico costa molto di più del periodo di pre Super bonus. La logica del 110% non rende più la contrattazione di un prezzo rilevante. Senza contare le frodi incentivate».

