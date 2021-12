Green pass valido sei mesi dal 1° febbraio, mascherine all’aperto, stretta sui ristoranti: le misure discusse in cabina di regia

Si è conclusa a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi in vista del consiglio dei ministri che dovrà dare via libera al decreto con le nuove misure contro il Covid, previsto alle 17 di oggi, 23 dicembre. Alla riunione, durata all’incirca due ore, erano presenti i capi delegazione della maggioranza di governo, il capo del Comitato tecnico-scientifico, Franco Locatelli, e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Secondo i dati dell’Iss, la diffusione della variante Omicron in Italia attualmente si attesta al 28,2 per cento. Tra le principali nuove misure per contrastare la quarta ondata della pandemia, viene introdotto l’obbligo di mascherina Ffp2 sia all’aperto sia negli ambienti chiusi, inclusi cinema, teatri e eventi sportivi, nonché su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale e nazionale. L’obbligo di Ffp2 sarà valido in tutta Italia, anche in zona bianca.

In attesa del via libera dell’Aifa, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose booster del vaccino anti-Covid sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario con due dosi o preparato monodose. Per quanto riguarda il capitolo Green pass ci sono due principali novità. Fino al 31 gennaio 2022 il Green pass rafforzato (solo per persone vaccinate o guarite dal Covid) dovrà essere mostrato per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, inclusi i servizi al banco. Sempre nell’ambito della ristorazione, è fatto divieto di consumo di cibi e bevande negli spazi chiusi, al cinema, nei teatri e durante gli eventi sportivi. Inoltre, dal 1° febbraio 2022 è prevista la riduzione della durata del Green pass da 9 a 6 mesi.

Infine, fino al 31 gennaio 2021 sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. Dal 28 dicembre al 31 gennaio per accedere a feste e eventi in discoteche, sale da ballo e da concerto sarà necessario esibire il Green pass che certifichi la vaccinazione o la guarigione dal virus e a un tampone negativo. In alternativa, sarà possibile accedere a tali eventi mostrando un Green pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione con la terza dose booster di vaccino anti-Covid.

Mascherine Ffp2, torna l’obbligo sia all’aperto sia negli spazi chiusi

In tutta Italia torna l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 sia al chiuso, sia all’aperto, anche nelle regioni in zona bianca. Inoltre, viene introdotto l’obbligo di Ffp2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, oltre che sui mezzi di trasporto, inclusi quelli del trasporto pubblico locale, ossia autobus, tram e metro.

Le novità sul Green pass

Fino al 31 gennaio viene esteso l’obbligo di avere il Super Green pass, anche detto “Green pass rafforzato” e che spetta solo a vaccinati e guariti, alla ristorazione al chiuso, anche per le consumazioni al banco. È fatto inoltre divieto di consumo di cibi e bevande negli spazi chiusi, nei cinema, a teatro e nel corso di eventi e competizioni sportive. Inoltre, dal 1° febbraio 2022 verrà ridotta da 9 a 6 mesi la durata del Green pass.

Terza dose booster a 4 mesi

Con ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, in attesa del via libera dell’Aifa, viene ridotto da 5 a 4 mesi il periodo minimo per la somministrazione della terza dose booster dopo il completamento del ciclo vaccinale primario con doppia dose dei preparati di Moderna, Pfizer e AstraZeneca, o del monodose Johnson & Johnson.

Restrizioni per eventi, feste e discoteche

Fino al 31 gennaio, sono vietate tutte le tipologie di feste e eventi che possano creare assembramenti all’aperto. Inoltre, per l’ingresso nelle discoteche, così come nelle sale da ballo e concerto, in cui si svolgono feste e eventi, dal 28 dicembre al al 31 gennaio 2022, sarà necessario presentare il Super Green pass, ed essere quindi essere vaccinati o guariti dal virus, oltre a mostrare il certificato di un tampone negativo. In alternativa sarà necessario essere in possesso di un Green pass che attesti che si è ricevuta la terza dose booster di vaccino.

Foto in copertina: ANSA/Giuseppe Lami

