Gli auguri di Natale di Johnson: «Vaccinatevi per prendervi cura degli altri, come insegna Gesù» – Il video

Vaccinarsi contro il Coronavirus è un regalo «meraviglioso» per le famiglie, «invisibile e inestimabile». E, soprattutto, è un gesto che ricorda gli insegnamenti di Gesù. Nel messaggio di Natale di quest’anno, Boris Johnson ha ricordato che vaccinarsi è un gesto per prendersi cura degli altri, e ha colto l’occasione per accostare la scelta alla pratica cristiana di avere cura degli altri: «Questo dopotutto è l’insegnamento di Gesù – ha detto -, che dovremmo amare il prossimo come noi stessi». Johnson ha lodato coloro che decidono di farsi vaccinare «non solo per se stessi, per noi stessi, ma per gli amici, la famiglia, per tutti coloro che incontriamo». «Anche se in teoria sta finendo il tempo per comprare i regali», ha insistito il premier, «c’è ancora una cosa meravigliosa che potete regalare alla vostra famiglia e a tutto il Paese: fare l’iniezione, che sia la prima dose, la seconda o il booster».

Leggi anche: