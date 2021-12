Lazio in zona gialla dalla prossima settimana: «Una nostra scelta, presto ci andrà tutta l’Italia»

L’assessore alla Salute della Regione Alessio D’Amato fa sapere che dalla prossima settimana il Lazio sarà in zona gialla. E ci andrà anche se non dovessero essere sforati i parametri per l’area a lockdown soft. E D’Amato pronostica che anche il resto d’Italia tra due settimane si troverà in zona gialla. In un’intervista rilasciata all’edizione romana del Corriere della Sera D’Amato lo dice chiaro e tondo: «Dopo Capodanno il Lazio potrebbe andare in zona gialla. E se così non sarà perché non verrà sforato il terzo parametro, allora decideremo da noi di passare in questa fascia». Per l’assessore l’ordinanza regionale sulle mascherine obbligatorie all’aperto non è rispettata: «Proprio per questo sceglieremo di andare in giallo. Per dare un sussulto di attenzione verso le regole, che non tutti stanno rispettando».

Per l’assessore «bisogna ricordare che è importante l’uso dei dispositivi di protezione. Meglio se si utilizza una Ffp2, specie nei luoghi chiusi perché possiede elementi filtranti maggiori rispetto alle chirurgiche. E per fermare la variante Omicron funzionano di più». Anche in un’intervista all’edizione romana di Repubblica D’Amato dice che questa sarà l’ultima settimana in zona bianca: «Sì, i numeri ci sono, nella prima settimana di gennaio è molto probabile che avverrà il cambio di zona e passeremo al giallo. Per me è auspicabile». Poi l’assessore precisa: «Quello che intendo dire è che la zona gialla ha un impatto a livello psicologico, è un segnale di attenzione che arriva all’opinione pubblica e che spinge al rispetto delle regole. In realtà poi è come se stessimo in zona gialla dato che c’è già l’obbligo delle mascherine all’aperto. Per cui non bisogna farne una grande tragedia. E poi alla fine della prossima settimana in zona gialla ci andrà tutta Italia».

