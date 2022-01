Omicidio di Varese, la Gip sapeva delle accuse di violenza. Ma il padre aveva il permesso di vedere Daniele

Emergono nuovi dettagli “giuridici” sul caso dell’omicidio di Varese e del piccolo Daniele, 7 anni, ammazzato con una coltellata alla gola dal padre, Davide Paitoni, 40 anni, che comparirà proprio in queste ore davanti al giudice. L’uomo, come noto, era ai domiciliari a casa del padre, Renato a Morazzone. Ma, su richiesta dei legali, poteva vedere moglie e figlio che intanto vivevano in un’altra casa: il 6 dicembre era arrivato l’ok del giudice, senza particolari prescrizioni, e da lì era seguito il calendario degli incontri delle feste. Il 26 novembre scorso aveva provato a uccidere un collega fuori dalla fabbrica di Azzate con un taglierino. Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera oggi, il pubblico ministero aveva pure ricordato, nella richiesta di misura cautelare, il procedimento aperto dopo le denunce della moglie e della famiglia, cui Paitoni aveva replicato con controquerele. Denunce che non risultavano nelle prime ricostruzioni di stampa di questo caso complesso.

L’ordinanza di custodia cautelare

La giudice per le indagini preliminari, Anna Giorgetti, parla esplicitamente, però di violenza. Scrive nell’ordinanza di custodia: «Evidenzia il pm che Paitoni sarebbe sottoposto ad altri procedimenti per reati anche connotati da violenza (maltrattamenti e lesioni). Si tratta di carichi pendenti che potrebbero risolversi favorevolmente per l’indagato e che, dunque, non consentono di trarre qualsivoglia certezza». Insomma, l’esigenza cautelare veniva solo dal pericolo di inquinamento delle prove. Non altro. Ed è questo il punto, nota in un’intervista a Repubblica Cesare Tacconi, presidente del Tribunale di Varese. Perché, sarebbe questo il nodo, i giudici decidono in base agli atti e gli atti non hanno “parlato”, non hanno suggerito di proteggere madre e figlio da un padre violento. Nella richiesta dei domiciliari non c’era, spiega, «riferimento alla pericolosità sociale. E il gip non poteva aggravare la richiesta del pm». Iter differenti, che non si sono incrociati, e che hanno portato quindi a concedere a Paitoni la possibilità di vedere Daniele e sua madre. Lo stesso riferimento a maltrattamenti e lesioni pure fatto dalla gip, nota Tacconi, è «generico, non si parla di situazioni famigliari». E il tribunale «decide sulla base di fatti concreti: condanne, rinvii a giudizio, procedimenti definiti». Mentre per questa triste storia, in cancelleria, non risulta, assicura, «nemmeno l’avvio di una causa di separazione».

Le denunce

Nel frattempo, secondo quanto riporta il quotidiano di Varese La Prealpina, nel fermo notificato domenica pomeriggio a Davide Paitoni per l’omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie il pubblico ministero Luca Petrucci gli contesta anche la premeditazione e l’aver agito “per motivi abbietti”, ovvero la ritorsione contro la moglie. Secondo quanto ricostruisce Repubblica, la mamma di Daniele, Silvia Gaggini, separata di fatto dal marito dal 2019, aveva presentato tra marzo e aprile due denunce ai carabinieri di Azzate. La prima con tanto di referto medico. La seconda con la testimonianza di suo padre che l’aveva accompagnata. Su due presunte aggressioni, però, un fascicolo aperto c’era. Pm e gip non si sono parlati? «Non posso saperlo. Noi decidiamo sulla base degli atti», ribadisce il capo del tribunale di Varese.

In copertina ANSA | Una foto, diffusa dai Carabinieri il 2 gennaio 2022, relativa all’arresto di Davide Paitoni per l’omicidio del figlio di 7 anni.

