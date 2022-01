Australia, un caso Djokovic anche nel tennis femminile. Stop alla ceca Voracova: «Non è in regola con le norme anti-Covid»

Le autorità australiane hanno cancellato il visto della tennista Renata Voracova perché non sarebbe in regola con le norme anti Covid. La notizia arriva a due giorni dallo stop a Novak Djokovic, il numero uno del ranking maschile bloccato dopo l’atterraggio per problemi con il visto e con l’esenzione dal vaccino. L’Australian Border Force ha fermato Voracova trasferendola al Park Hotel di Melbourne, la stessa struttura dove il tennista serbo sta attendendo l’udienza di lunedì 10 gennaio sull’ordine di espulsione. Secondo quanto dichiarato alla Cnn dal ministero degli Esteri della Repubblica Ceca, «tanti altri tennisti» sarebbero trattenuti nella struttura con Djokovic e Voracova. Anche alla tennista ceca, numero 81 del ranking femminile, è stato chiesto di lasciare l’Australia. Al momento non è chiaro se abbia fatto ricorso. Secondo quanto riferito dalla Abc, Voracova – che avrebbe dovuto prendere parte agli Australian Open – ha presentato un’esenzione dal vaccino per un’infezione recente da Covid-19. Alcuni giorni fa, la tennista ceca ha preso parte in Australia al torneo Wta Melbourne Summer Set 2.

