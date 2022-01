Violenze sessuali di gruppo in piazza Duomo a Capodanno, la procura di Milano indaga su almeno 6 casi in una notte

Sono almeno sei le ragazze vittime di violenze sessuali in piazza Duomo la notte di Capodanno su cui indaga la procura di Milano. Oltre alla 19enne aggredita da un gruppo di trenta ragazzi a Piazza Duomo, nella vicenda sarebbe stata coinvolta anche l’amica, che è riuscita ad evitare il peggio solamente grazie all’intervento di una terza persona, che l’ha aiutata a divincolarsi dal «branco» di assalitori. Il video della violenza è stato diffuso dalla pagina social Milanobelladadio, con la ragazza che in un secondo momento ha raccontato la vicenda: «All’inizio sembrava scherzassero ma poi qualcuno mi ha strattonato con forza. Si sono fatti violenti. Ho pensato volessero rapinarmi e gli ho dato la borsa ma non mi lasciavano. A quel punto mi sono spaventata e ho cominciato ad urlare».

Altro episodio avvenuto nel milanese, sempre nella notte di San Silvestro, riguarda due ragazze straniere, che dopo essere state accerchiate da un gruppo di ragazzi sono riuscite a divincolarsi e raggiungere gli agenti delle forze dell’ordine presenti sul posto. Attraverso il video diffuso da AlaNews.it si intravedono le due ragazze in lacrime vicino alle transenne della piazza centrale del capoluogo lombardo. I cinque casi di violenza sessuale rilevati fino ad adesso durante la notte di San Silvestro potrebbero non essere gli unici, con la Procura che sta svolgendo ulteriori indagini su una ulteriore violenza ai danni di un’altra giovane. In questo momento oltre a prendere in esame le denunce ricevute, gli inquirenti e gli investigatori stanno provvedendo a mettere al vaglio ulteriori filmati, anche amatoriali per verificare se ci sono state ulteriori aggressioni durante la notte di Capodanno.

