Francia, migliaia in piazza contro il pass vaccinale: nel mirino Macron per il suo attacco ai No vax – I video

Migliaia di persone sono scese in piazza oggi, 8 gennaio, a Parigi e in altre città della Francia per protestare contro il pass vaccinale. La proposta di legge del governo, sul modello del Super Green pass italiano, è attesa in Senato la prossima settimana. Nella capitale francese ci sono stati tafferugli, con la polizia che ha lanciato lacrimogeni. La folla di manifestanti, in buona parte No vax, ha preso di mira il presidente Emmanuel Macron per le sue frasi contro le persone non vaccinate, definite «irresponsabili». «Non voglio rompere le scatole ai francesi. Ai non vaccinati contro il Covid, invece, ho tanta voglia di rompere le scatole. E quindi continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia», aveva detto Macron.

Proteste anche in Germania, contro le recenti restrizioni anti Covid e l’intenzione del cancelliere Olaf Scholz di introdurre l’obbligo di vaccinazione. Il primo dibattito parlamentare sul tema è previsto per la fine di gennaio. L’argomento in Germania è fortemente divisivo, anche all’interno della coalizione di governo. Una parte dei liberali è contraria, e lo stesso ministro delle Finanze Christian Lindner, capo dell’Fdp, ha detto di essere ancora indeciso. Il ministro della Salute, Karl Lauterbach, è invece schierato a favore dell’obbligo.

