La foto di Virginia Raggi “Nì vax” in coda per il tampone a Roma

L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi ha spiegato in più occasioni di non essersi vaccinata contro il Coronavirus perché il suo medico glielo ha sconsigliato. Raggi è stata contagiata ed è guarita da Covid-19 a novembre 2020. «Non sono una No vax, mi attengo alla legge, ho ancora gli anticorpi molto alti», ha spiegato. Una foto che circola tra le chat del Campidoglio e ripresa oggi dall’edizione romana di Repubblica la ritrae in coda per fare il test del tampone fuori da una farmacia di viale delle Medaglie d’Oro a Monte Mario. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha coniato per lei l’appellativo di “Nì vax”. Mentre soltanto cinque giorni fa l’assessore alla Salute Alessio D’Amato l’ha definita irresponsabile: «I due terzi dei ricoverati nelle terapie intensive del Lazio sono No Vax. Abbiamo 300 mila residenti ancora non vaccinati che premono sul nostro servizio sanitario, rischiando di metterlo in difficoltà e limitare le cure per i pazienti non Covid. Chi riveste cariche pubbliche come l’ex prima cittadina dovrebbe invitare a vaccinarsi».

Leggi anche: