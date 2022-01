Serie A, arrivano le ipotesi sull’obbligo per il Super Green pass per tutti i calciatori

Il mondo dello sport si sta prepara a nuovi provvedimenti con il Covid. Secondo delle fonti riportate dall’agenzia stampa Ansa una di queste disposizioni potrebbe riguardare l’obbligo del Super Green pass per tutti gli atleti che partecipano alla Serie A. Una misura che verrebbe compensata dalla un’altra serie di norme che invece renderebbero più semplice giocare le partite a livello agonistico. Secondo le ipotesi in discussione, gli atleti entrati in contatto con soggetti positivi non dovrebbero più fare la quarantena ma semplicemente isolarsi con l’autosorveglianza: in pratica dovranno isolarsi solo in caso di sintomi. Questa possibilità riguarderà però soltanto chi è nel pieno della copertura vaccinale: quindi chi ha fatto la seconda da meno di quattro mesi o chi ha fatto anche la dose booster. Il tema della quarantena per i calciatori era già diventato oggetto di discussione tra Lega Serie A e Tar. Nei giorni scorsi la Lega Serie A aveva vinto tre ricorsi presentati contro i provvedimenti di altrettante. La Lega Serie A Lega che contestava la quarantena domiciliare disposta per i giocatori professionisti di tre squadre.

