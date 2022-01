No! Nel Pronto Soccorso i vaccinati contro il Covid con doppia dose non vengono segnati come No vax

Circola online la foto di un modulo d’accesso al pronto soccorso che, secondo chi sostiene teorie complottiste, dimostrerebbe come gli ospedali conteggino i vaccinati anti-Covid con doppia dose come non vaccinati, gonfiando così il numero dei No vax in circolazione. In realtà, la voce «vaccinato si/no» si riferisce alla profilassi antitetanica, che non ha a che vedere con la vaccinazione contro il Covid-19.

Per chi ha fretta:

Il post mostra il modulo di accesso al pronto soccorso di un paziente vaccinato con doppia dose contro il coronavirus

La voce «vaccinato: si/no», in basso nel modulo, si riferisce alla profilassi antitetanica, non alla vaccinazione contro il Covid-19

No, le persone con doppia dose di vaccino anti-Covid non vengono conteggiate come No vax.

Analisi

Ecco un post di esempio:

La foto ritrae un modulo del pronto soccorso: in alto si possono vedere i dati di accesso, con orario di arrivo, priorità d’entrata, tipo di patologia e sospetto di diagnosi. In questo caso, la persona in questione è un paziente affetto da Covid-19 da circa quattro giorni, con sintomi di febbre e affanno respiratorio. Come riportato nella parte alta del modulo, e sottolineato dal cerchietto blu, si tratta di un paziente vaccinato con due dosi contro il Covid-19.

La parte bassa del modulo, invece, mostra i dati di dimissione del paziente: l’orario in cui ha lasciato l’ospedale, la diagnosi e la prognosi. Il secondo cerchietto blu sottolinea la voce «già vaccinato: no», che però non si riferisce al vaccino anti-Covid, come ipotizzato dalle teorie No vax, bensì alla profilassi antitetanica. A sinistra, infatti, si può leggere «profilassi antitetanica: no».

Le risposte dei medici

La dottoressa Alice Rotelli, specializzata in chirurgia vascolare, ha pubblicato un post su Facebook spiegando il malinteso:

Nei profili e nelle pagine di novax e complottisti vari, sta girando questa immagine. La bufala riguarda il fatto che, secondo i novax, in ospedale i pazienti con doppia dose di vaccino vengano conteggiati come “non vaccinati”. I due cerchietti blu evidenziano rispettivamente il numero di dosi di vaccino anti-Covid ricevute e, sotto, se si è stati vaccinati o meno. Ma attenzione! La voce “vaccinato si/no” si riferisce alla PROFILASSI ANTITETANICA (rettangolo in rosso) e non alla vaccinazione COVID. I pazienti vaccinati vengono registrati regolarmente come tali e non come non-vaccinati!

L’infettivologo Stefano Zona, dell’associazione IoVaccino, ha spiegato a Open che il modulo in questione è un referto prestampato, in cui sono già inserite delle voci predefinite da compilare, come la profilassi antitetanica. «I referti del pronto soccorso sono quasi completamente automatizzati su alcune cose – ha spiegato – La voce ‘vaccinato: no’ si riferisce alla profilassi antitetanica».

Conclusioni

Il modulo, diventato virale, non dimostra affatto la teoria del complotto che vede i vaccinati trasformati in No vax per gonfiare i numeri dei contrari al vaccino anti Covid-19. Essendo un prestampato, l’area dedicata all’antitetanica non riguarderebbe un paziente Covid-19 e pertanto, come visibile dallo stesso modulo, non c’è stata la necessità di indicare il controllo della profilassi, la segnalazione alle autorità giudiziarie e una eventuale comunicazione all’Inail per gli infortuni sul lavoro.

