«Il mio autista è positivo al Covid»: von der Leyen costretta a saltare la commemorazione di Sassoli

«Il mio autista è risultato positivo al Covid-19». La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato con un tweet sul suo account social la positività di un membro del suo staff. «Purtroppo devo annullare la mia partecipazione alla plenaria del Parlamento europeo. Sto tornando a Bruxelles». La commemorazione del Parlamento europeo per la scomparsa del suo presidente, David Sassoli, è in programma oggi alle 18. A Strasburgo, per l’occasione, sono in arrivo diversi premier e presidenti dei Parlamenti nazionali da tutta Europa. Per l’Italia, oltre a Enrico Letta che terrà il discorso ufficiale in Aula, ci saranno il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola.

Leggi anche: