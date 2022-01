John Malkovic respinto dall’hotel Danieli a Venezia. Non ha il super Green Pass

La suite più bella dell’Hotel Danieli di Venezia, quella con una vista mozzafiato su piazza San Marco, per ora rimarrà vuota. Era stata riservata per John Malkovic – star di The New Pope – che si è visto negare l’accesso perché il suo Green Pass, come hanno confermato fonti della produzione, era scaduto. Dal 31 dicembre, infatti, la certificazione verde rafforzata è obbligatoria per entrare in ristoranti e alberghi. E anche se sei una attore, regista e produttore cinematografico americano di fama mondiale, la legge la devi rispettare. La notizia è stata riportata da Il Gazzettino, che ha spiegato che la produzione si è dovuta organizzare all’ultimo momento per trovare una casa privata dove far soggiornare l’attore. Malkovic è giunto in Italia per girare la serie tv Ripley, ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith. Fanno parte del cast anche Andreew Scott, Johnny Flinn e Dakota Fanning, che è arrivata a Venezia qualche giorno dopo perché risultata positiva al Covid. E non è l’unica a essere contagiata: sono circa un centinaio, infatti, i membri del cast, soprattutto le comparse, ad aver scoperto di essere positivi al Covid dopo aver fatto i tamponi molecolari imposti dalla produzione, costringendo il regista a rallentare le riprese. Più o meno la stessa sorte era toccata a Mission Impossible 7 con Tom Cruise, girata sempre a Venezia nel 2020 e segnata da continui stop per i casi di positività al virus tra i membri del cast e della troupe.

